Belen e Cecilia Rodriguez insieme in un reality show per la prima volta: ecco di cosa si tratta

Belen e Cecilia Rodriguez si sono fatte conoscere e amare dal pubblico italiano per le loro partecipazioni ai reality show. Dall’Isola dei Famosi (entrambe ma in edizioni differenti) al Grande Fratello Vip (solo la più piccola), le sorelle argentine, a breve, ne faranno uno insieme per la prima volta.

La notizia è stata svelata in anteprima da Davide Maggio che, sul suo blog di televisione, annuncia in anteprima i nomi delle prime due coppie che parteciperanno alla quarta edizione di Celebrity Hunted 4:

Saranno quattro le coppie a cercare di non farsi catturare da esperti “cacciatori”, nella loro “fuga” per due settimane in Italia con al seguito poche risorse economiche. Una di queste è una coppia anche nella vita: si tratta degli attori Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, legati sentimentalmente dal 2011 (hanno due figlie, Luna e Alma). Restando in ambito familiare, nel cast figurano anche le sorelle argentine Belen e Cecilia Rodriguez che, televisivamente parlando, condividono l’avventura all’Isola dei Famosi ma in edizioni differenti. A Celebrity Hunted 4, inoltre, la coppia di comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani e quella dei rapper Gué ed Ernia, che hanno più volte collaborato ma solo musicalmente (il 30enne cantante milanese ai suoi esordi fu messo sotto contratto proprio da Pequeno quando cantava con i Troupe d’Elite).

