Daniele Dal Moro ha recentemente fatto una live su Twitch dove ha svelato un retroscena croccante sul Grande Fratello Vip e la sua squalifica per via di alcuni atteggiamenti (considerati inopportuni) nei confronti di Oriana Marzoli.

Daniele Dal Moro in causa con Mediaset dopo la squalifica del Grande Fratello Vip? Lo sfogo

Daniele, nel corso della live, ha svelato di essere in causa proprio per via della squalifica dalla Casa più spiata d’Italia:

Non vorrei entrare in tematiche scottanti però vi assicuro che dalle prossime live darò sfogo a tutto quello di cui voglio parlare da mesi, a tutte le cose che voglio dire. Vi ricordate l’altra volta quando sono uscito dalla Casa e ho fatto un post dove ho detto: “Prima o poi vi racconterò”? Il problema è che non lo posso fare, perché siccome… siccome sono in causa non lo posso fare. Devo stare zitto. Perché buono sì, ma non coglion* Quindi a tempo debito, io mi ricordo sempre.

Cosa ne pensate?

