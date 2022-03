Ipotesi Grande Fratello Vip e Nip: Signorini svela questa possibilità

Alfonso Signorini dopo il Grande Fratello Vip si sta prendendo una meritata pausa lontano dagli schermi televisivi. In attesa di tornare a settembre con la settima edizione, il conduttore ha svelato una croccante possibilità.

Rispondendo ad un lettore tra le pagine di Chi Magazine, Signorini ha svelato di avere accarezzato l’idea di un Grande Fratello Vip mixato ad una edizione “Nip” (precedentemente condotta da Barbara d’Urso):

Questa è stata un’edizione diversa, più imprevedibile. C’erano tanti personaggi forti e si sono sviluppati temi e dinamiche inaspettati. Manuel l’ho introdotto per parlare di disabilità in prima serata. – svela Signorini tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni – Missione compiuta, ma mai più mi sarei immaginato che si sarebbe innamorato così profondamente di Lulù, la ragazza più pazza della Casa.

O che Alex Belli sollevasse il tema dell’amore libero che ha tenuto banco per mesi. Certe dinamiche prendono piede per conto loro. Poi ci sono gli espedienti: ho inserito per la prima volta quest’anno l’intervista faccia a faccia con Manuel, una cosa che non è mai stata fatta prima. In apparenza non c’entrava nulla con il programma, invece ha avuto il picco di ascolti. Il pubblico mi è venuto dietro e questo ti dà forza e padronanza.