Jessica Selassiè, intervistata da Chi Magazine, ha fatto il punto della situazione sul suo rapporto con Barù dopo il Grande Fratello Vip. La princess, inoltre, ha svelato la differenza tra il reality show appena vinto e la sua partecipazione a Riccanza, programma che l’aveva messa in evidenza in maniera molto diversa.

Sono piena di ammiratori e sbucano da ogni dove! Bene così, significa che sono piaciuta o forse sbocciata come donna, perché questa è la mia vera vittoria al Gf Vip. Detto ciò, aspetto ancora l’invito di una persona speciale. Almeno una cena in amicizia, suvvia. La speranza è l’ultima a morire.

E sul personaggio di Riccanza, Jessica ha precisato:

Ha detto bene: personaggio. Ero più giovane, era il format che richiedeva quella scrittura. Io ci sono stata, mi sono divertita, ma oggi, guardandomi indietro, so perfettamente che il tempo di sciabolare champagne in discoteca è finito. Nella mia vita ho avuto solo tre fidanzati che per fortuna dopo la vittoria del reality non si sono fatti vivi. Non sono e non sarò mai una ragazza da una sera e via. Per me il sesso è importante, ma l’uomo deve sapermi conquistare di testa in primis.

Poi si parla ancora di Gherardo:

Prenda Barù. Lui è schivo, non rivela mai niente, figuriamoci davanti alle telecamere. Ci tiene al suo privato, alla sua vita sentimentale, non ne parla mai con nessuno. Tante volte nella Casa me lo diceva e quindi ci sta che al momento siamo lontani. Anche io spesso gli dicevo: “Sì, alla fine siamo solo amici”, quindi stavamo sempre un po’ a sminuire il nostro rapporto, ma non è giusto.

Che poi non è un vero rapporto di amicizia perché gli amici non si guardano con gli stessi occhi con cui ci guardavamo io e lui. E non si parlano o si prendono di testa come è successo tra noi. Per questo so che ci rivedremo e magari lo sapremo solo noi. Gioco a carte scoperte? Ok.

È una bella cotta sicuramente, forse sono più presa di quanto lo sia lui, però, più di tutte le parole, a valere sono stati i suoi gesti e i suoi occhi che mi parlavano: quindi sono certa che tutto quello che provo lo prova anche lui, però non lo dice.