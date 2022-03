Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè, ospiti di Casa Chi, hanno parlato della loro esperienza con il Grande Fratello Vip. Restando in tema sentimentale, la vincitrice ha parlato dei “boni” che l’avrebbero contattata e del suo attuale rapporto con Barù.

Ho trovato un po’ di messaggi. Tanti bei ragazzi… devo fare sicuramente una selezione. Un ragazzo per me deve essere bello ma con tanto valori e che non sia stupido. Se non mantiene il dialogo taglio corto.

Cosa è successo con Barù? E’ uno molto timido e tiene alla privacy ed infatti non si sbilancia. Ogni tanto ci sentiamo e stiamo cercando di organizzare per vederci… vedremo.