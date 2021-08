Così come si legge sul Corriere della Sera, anche Mahmood ha un appartamento nel palazzo di Milano distrutto da un incendio oggi in Via Antonini.

Incendio Milano, Mahmood vive nel palazzo distrutto dalle fiamme

Non è chiaro ancora se il cantautore, vincitore del Festival di Sanremo nel 2019 con il brano Soldi, si trovasse nel suo appartamento quando è scoppiato l’incendio che, secondo le autorità, non ha causato feriti né vittime.

Questo il breve focus del Corriere che ha confermato la notizia lanciata su Instagram da Morgan.

Ed infatti proprio Marco Castoldi abita di fronte ed ha documentato l’incendio con una lunga diretta su Instagram: “Ci abita Mahmood in quel palazzo lì”, ha spiegato l’ex leader dei Bluvertigo.

Ed intanto le fiamme non sono ancora state domate. I vigili del fuoco escludono ci siano vittime o feriti, anche se stanno procedendo a una verifica piano per piano.

Lievi sintomi di intossicazione per venti persone.

Sul luogo sono arrivati il pm di turno Pasquale Addesso e il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano: toccherà a loro capire come sia stato possibile che un edificio vecchio solo 10 anni sia bruciato così velocemente.

Come sta il cantante?

Non è chiaro se Mahmood fosse presente nell’appartamento oppure no ma, in base alle ultime news, non ci sono morti e solamente alcune persone sarebbero lievemente ferite riportando contusioni e leggere intossicazioni.