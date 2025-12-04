In dolce attesa due protagonisti di Uomini e Donne: chi sono

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in dolce attesa: arriva la conferma del secondo figlio

Dopo settimane di indiscrezioni, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno finalmente ufficializzato la notizia più attesa: la famiglia sta per allargarsi. La coppia, nata negli studi di Uomini e Donne, ha condiviso sui social un video che rivela la seconda gravidanza dell’influencer, due anni dopo la nascita della primogenita Ginevra.

L’annuncio social che scioglie ogni dubbio

Nel filmato, pubblicato questa mattina, si vede l’ex tronista accontentare le insolite richieste culinarie della compagna: dalle puntarelle al pane con la Nutella, fino alla spremuta d’arancia. Il siparietto si conclude quando Natalia, dicendo «Io non ho voglia di niente», si alza e mostra le prime rotondità del pancino, prima di dare un bacio ad Andrea.

A completare il quadro c’è la didascalia scelta dalla coppia:

“Voglia , s.f.: desiderio improvviso di cibi o bevande particolari, tipico delle donne in stato di gravidanza”. Un messaggio che ha scatenato la gioia dei fan, riempiendo il post di auguri e messaggi affettuosi.

Una storia d’amore solida

Dal maggio 2019, quando Andrea la scelse nel dating show di Maria De Filippi, i due non si sono mai separati. La relazione ha superato senza intoppi anche la partecipazione di Zelletta al Grande Fratello Vip, durante la quale il legame si è ulteriormente rafforzato. Finita quell’esperienza, la coppia aveva confessato a Verissimo il desiderio di diventare genitori presto: una promessa mantenuta, con l’arrivo di Ginevra nel luglio 2023.

Matrimonio in vista?

Da tempo si parla di una possibile proposta di nozze. Natalia stessa, sui social, aveva lasciato qualche indizio, come quel video in cucina accompagnato dalla frase: “Quando stai cucinando per lui e realizzi di non avere l’anello di matrimonio al dito…”.

Ora che un altro bambino è in arrivo, i fan si chiedono se questo possa essere il momento giusto per il grande passo.

Quel che è certo, al momento, è che la famiglia Zelletta-Paragoni si prepara a vivere una nuova, grande emozione.