Secondo appuntamento all’insegna de Il Cantante Mascherato, quello andato in onda nella prima serata di ieri di Rai1 e che ha visto una piccola sostituzione in giuria. A causa del Covid che ha colpito Francesco Facchinetti, a prendere il suo posto è stata Iva Zanicchi, fresca di partecipazione al Festival di Sanremo 2022.

Due gli eliminati della seconda puntata de Il Cantante Mascherato. Il primo lo abbiamo conosciuto subito in apertura, in seguito al ballottaggio tra Pesciolino Rosso e Aquila. Ad avere la peggio è stata quest’ultima.

Sotto la maschera del grande volatile si nascondeva proprio Alba Parietti, come ipotizzato da alcuni giurati:

Ho mangiato un quintale di peli di aquila. È stata una bellissima esperienza, che ha guarito in parte la mia claustrofobia. Vi posso assicurare che non succederà più.

Al termine della gara, ad arrivare allo spareggio finale sono stati Drago, Pinguino e Cavalluccio marino: quest’ultimo ha avuto la peggio dovendo così svelare la sua identità. Sotto la maschera del secondo eliminato questa volta c’era Cristina D’Avena:

Esperienza bellissima, davvero. Emozionante, incredibile. Peccato davvero, mi spiace tanto!

Mi sono divertita tantissimo al @IlCantanteRai1 … Ho amato sin da subito la maschera del cavalluccio marino anche se per me che soffro di claustrofobia é stata una bella sfida… Grazie a tutti voi per il supporto!! ♥️ #IlCantanteMascherato pic.twitter.com/RKPRnJytGq

— Cristina D’Avena (@CristinaDAvena) February 19, 2022