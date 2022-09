In attesa che le dinamiche interne alla Casa del GF Vip prendano forma, non mancano i momenti divertenti che vedono protagonisti i nostri Vipponi. Uno dei più recenti ha visto protagoniste Antonella Fiordelisi e Cristina Quaranta. Due generazioni a confronto e due carriere molto distanti l’una dall’altra.

Cristina Quaranta ride in faccia ad Antonella Fiordelisi: ecco perché

Durante una chiacchierata Cristina Quaranta non è riuscita a trattenere le risate davanti ad una frase di Antonella Fiordelisi sul suo successo social. Le due Vippone stavano parlando proprio di follower, quando l’ex ragazza di Non è la Rai ha voluto sapere in quanti seguissero l’influencer.

La Fiordelisi su Instagram ha un seguito non indifferente di oltre un milione di follower, numeri che hanno sorpreso la Quaranta. A quel punto la schermitrice, orgogliosa della sua popolarità social ha commentato:

Beh sì, anche perché io ho fatto moltissima televisione…

Se quella di Antonella voleva essere una sorta di giustificazione ai numeri così elevati di follower, in realtà ha avuto poi l’effetto opposto dal momento che Cristina Quaranta le ha letteralmente riso in faccia aggiungendo tra le risate: “Ma vaff*nculo vah!”.

Una reazione che non né affatto passata inosservata sui social, dove si è sorriso insieme alla Quaranta.