Helena Prestes verso il Grande Fratello Vip? La modella si trova a Roma e, secondo molti, potrebbe entrare nella Casa dove ritroverebbe l’amica Nikita Pelizon e l’ex fiamma Antonino Spinalbese.

Intervistata da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli nel corso del GF Vip Party, la bellissima modella ha parlato della sua breve frequentazione con Antonino Spinalbese, svelando per quale motivo sarebbe finita:

Chi altro conosco del GF Vip? Io conosco Antonino Spinalbese molto bene, anche Alberto. Sì, siamo stati fotografati prima che lui entrasse nella Casa. Quello è stato il nostro problema… i paparazzi che non ci lasciavano mai in pace dal primo giorno che ci siamo visti.

Quindi non abbiamo avuto proprio modo di conoscerci perché ha anche una figlia e deve tutelarla e proteggerla e non è una situazione facile con Belen. Noi non potevamo nemmeno andare a cena da soli, lui mi diceva “Tu non capisci, io non posso…”. Io aspettavo e gli lasciavo il campo libero ma non era pronto. Lui non era pronto anche per la figlia che poi usciva dappertutto.