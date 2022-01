Guenda Goria vuole eliminare Soleil al GF Vip: la reazione di Alex Belli 

La puntata di stasera del Grande Fratello Vip non sarà eliminatoria. Nonostante questo, il preferito del pubblico sarà immune e consacrerà colui che finirà dritto al televoto verso la possibile eliminazione. Guenda Goria, tramite Instagram, ha fatto un appello per salvare Kabir Bedi ed eliminare Soleil Sorge, scatenando la reazione di Alex Belli.

“Ragazzi qui c’è la mia Guendina Goria… lei è un po’ come la sfera magica. Dimmi, dimmi Cassandra: voi fare uscire Soleil? Sei matta, scatenata!” ha affermato Alex Belli.

“Votiamo Kabir, perché? Voglio fare uscire Soleil… sei un ragazzaccio!”, ha commentato ironicamente Guenda Goria.

Mi state intasando in privato ed in pubblico per questo. Bene, D è un’amica di Guenda a prescindere da Alex. Ha espresso il suo parere di votare Kabir non è uscito da Alex. Per il far uscire Soleil direi che Alex ha risposto che è Mattha 😂😂@AXBproduction #solex pic.twitter.com/lmP74Uyqfg

— INFO_G_F (@INFOGF22) January 24, 2022