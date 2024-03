Greta Rossetti e la mamma Marcella Bonifacio all’Isola dei Famosi? Contattata una delle due, la risposta

Dopo il Grande Fratello, potrebbe arrivare anche l’Isola dei Famosi per Greta Rossetti e per sua madre, l’onnipresente Marcella Bonifacio? Durante l’ultima puntata di 361Lounge, Grazia Sambruna ha riportato una voce del web secondo la quale l’intento della madre di Greta sarebbe quello di fare compassione nel pubblico del Grande Fratello portando così la figlia in finale. Ma quale sarebbe l’intento? Fare l’Isola dei Famosi. E’ possibile che Greta la rivedremo anche in Honduras?

Greta Rossetti e la mamma Marcella Bonifacio all’Isola dei Famosi?

La domanda è stata rivolta direttamente alla madre della Rossetti, Marcella Bonifacio, in collegamento con il format web e che ha prontamente replicato:

Non te lo so dire, lo vedremo cosa deciderà lei.

Daniela Martani, tuttavia, si è detta certa della futura presenza di Greta nel reality, ed ha commentato:

Sicuramente ci andrà prima o poi perché il passaggio è quello. Fai prima il Grande Fratello, poi fai l’Isola e poi hai finito però.

La Bonifacio, a questo punto, ha ribattuto:

Però io non ho mai sentito parlar bene di questa cosa perché ha sempre visto l’Isola come… A me l’hanno offerta, ma non ci vado! E’ sempre stata una mia passione perché mi piace quel programma, però davanti a questa decisione non ce la posso fare perché seguo e gestisco tutti loro, non ce la posso fare al pensiero di stare lontana. Gestisco tutti, i ragazzi, mio papà, la mamma…

L’ex gieffina ha concluso con tono sarcastico: