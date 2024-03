Scontro tra Marcella Bonifacio e Daniela Martani: “Greta, Mirko e Perla il futuro del web, tu gallina vecchia!”

Marcella Bonifacio, la mamma di Greta Rossetti, continua ad essere la vera protagonista di queste battute finali del Grande Fratello. La donna, per sua stessa ammissione, ha confessato di aver dietro di lei qualcuno, di essere sotto contratto e di essere in qualche modo pagata per parlare male della figlia.

Scontro tra Marcella Bonifacio e Daniela Martani

Nel corso di una diretta di 361Lounge, nelle passate ore la signora Bonifacio si è collegata spiegando che il suo profilo ufficiale le sarebbe stato chiuso dopo aver detto “a una di darsi un colpo in testa, ecco perché me lo hanno chiuso. Perché non mi hanno davanti, altrimenti farei peggio!”.

“Sei molto pericolosa”, ha commentato Daniela Martani, “Devono portarti rispetto? Il rispetto te lo devi conquistare e non si conquista come fai te”.

In risposta alle parole della Martani, secondo la quale la mamma di Greta avrebbe sfruttato la popolarità della figlia per visibilità, Marcella ha commentato:

Il bello dei social è quello di far parlare di qualcosa, sennò se come una statuina. Tu quando hai fatto il casino dei no-vax, cosa hai fatto?

L’ex gieffina si è scaldata replicando a tono e spiegando di aver parlato per lei: “Non va mia madre a parlare per me! Non ho i genitori che fanno le figuracce come fai tu”.

Le due donne si sono scontrate verbalmente, per poi tornare a parlare del presunto contratto della mamma di Greta. La signora Bonifacio ha chiarito:

Se ho recitato dietro compenso? Ma ragazzi, ma ci arrivate? Perché è grave?

La Martani è rimasta scandalizzata all’idea che lei stesse recitando sotto compenso indossando i panni di qualcuno che non è. La Bonifacio però si è rifiutata, per ora, di rivelare il nome di chi la pagherebbe per le sue ‘performance’ social. Silenzio anche sul suo lavoro e sui suoi progetti lavorativi futuri (tra cui anche l’uscita di un libro ed un set che la vedrebbe protagonista).

Prima della chiusura, la Martani ha domandato alla donna:

Ma quanto ci avete marciato sulla storia di Mirko e Perla?

La mamma di Greta ha replicato:

Era tutta vero, altro che marciato! Ma cos’è che ti brucia? Ormai sei una gallina vecchia, solo il brodo puoi fare, loro sono il futuro del web! Che ti possano piacere Perla, Greta o Mirko, in questo momento ti fanno le scarpe!

Lo scontro è proseguito fino alla fine della puntata con un commento piccato della Martani:

Ma sai che sembra un po’ mafiosa? Una mafiosetta con i suoi modi intimidatori e questa omertà nel dire le cose. E poi queste minacce che fa, sono ridicole!