Oggi, lunedì 11 ottobre è tempo di una nuova puntata del Grande Fratello Vip nel corso della quale scopriremo chi sarà il concorrente meno votato tra i tre al televoto. La puntata odierna in compagnia di Alfonso Signorini non sarà eliminatoria ma chi riceverà meno voti andrà dritto al televoto in occasione delle prossime nomination.

Grande Fratello Vip, sondaggi: chi è il meno votato?

Tre i nomi finiti al televoto al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip: Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Raffaella Fico. Chi sarà il meno votato rischiando così di essere eliminato il prossimo venerdì? Non ci resta che scoprire cosa dicono i sondaggi.

In vista del nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip tornano i sondaggi sul web con le principali preferenze del pubblico da casa rispetto ai nominati. Vediamo subito dai risultati del sondaggio realizzato da Reality House: secondo le preferenze degli utenti, a ricevere maggiori voti è stata Miriana che con il 51% è la preferita tra i tre concorrenti. Raffaella e Gianmaria invece sono protagonisti di un testa a testa: la prima con il 25% di preferenze, il secondo con il 24%.

Tra gli altri sondaggi del web, anche quello del portale Grande Fratello Forum che al momento vede in cima alle preferenze ancora Miriana seguita questa volta da Gianmaria e Raffaella, nuovamente distanziati da pochissimi voti.