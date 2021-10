Stasera andrà in onda in diretta su Canale 5 la nuova puntata del Grande Fratello Vip e si prospetta già imperdibile. Così come anticipato da Federica Panicucci durante Mattino Cinque, Manuel Bortuzzo avrà un confronto con tutte e tre le sorelle Selassiè.

Questa cosa è iniziata in un momento dove non ci si conosceva. La maturità sta nel capirlo e noi l’abbiamo capito. Io non riesco più a darti questa cosa come prima, sarebbe peggio, sarei falso… Io tengo tantissimo alla persona che sei.

Siamo due persone che si stanno conoscendo, non siamo amici ma nemmeno fidanzati. Non riesco a darti un bacio perché per me non ha quel significato… in questo momento non m’interessa avere. Io voglio dare il giusto valore alle cose, non me la sento perché devo farlo?

E’ una cosa che ho maturato dentro. E’ una colpa? Ma se tu sei questa come è possibile che cambio? A me non viene di darti un bacio. In questo momento non voglio niente… Per come sono fatto io, visto che ho una vita di merd* da sempre, dico che questo per me non va bene… quindi via.

Non è colpa di nessuno. Non mi avvicino perché la schiena mi fa male. Io non sorrido più da una vita io ho smesso di sorridere. Per te sono normale ma io non mi sento così…

Ma non è solo la cosa del letto è tutto l’insieme, guardandoti nel tuo comportamento in generale.