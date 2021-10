Tra poche ore conosceremo chi sarà il meno votato del Grande Fratello Vip, tra i tre nomi finiti in nomination nel corso dell’ultima puntata. Il reality show condotto da Alfonso Signorini sta per tornare con il primo appuntamento settimanale, nel prime time di oggi, 25 ottobre. Come sempre, la puntata del lunedì non dovrebbe essere eliminatoria ma il meno votato lo ritroveremo al televoto in occasione del secondo appuntamento settimanale.

Grande Fratello Vip, sondaggi: chi è il meno votato?

Questa volta sono tre i nomi finiti in nomination e che si sfidano per evitare di essere il meno votato del Grande Fratello Vip. A finire al televoto sono state tre donne: Ainett Stephens, Carmen Russo e Soleil Sorge. Una di loro potrebbe essere a rischio eliminazione il prossimo venerdì.

Il verdetto sarà svelato solo nelle prossime ore ma nel frattempo possiamo farci un’idea grazie ai risultati dei principali sondaggi aperti online ed ai quali hanno partecipato centinaia di utenti.

Vediamo subito quali sono stati i risultati del sondaggio realizzato da Reality House: secondo le preferenze degli utenti, a ricevere maggiori voti è stata Soleil Sorge che ha ottenuto il 53% dei voti favorevoli, seguita dall’ex “gatta nera” Ainett al 29% e poi da Carmen al 18%.

Tra gli altri sondaggi del web, anche quello del portale Grande Fratello Forum che al momento vede in cima alle preferenze ancora Soleil (51%) seguita da Ainett e Carmen, entrambe protagoniste di un testa a testa.