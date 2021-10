Deianira Marzano ha condiviso un altro audio “choc” di Soleil Sorge mentre parla con Iconize di Dayane Mello e Tommaso Zorzi: “Metti me e Marco nella Casa insieme come unico concorrente e li andiamo a distruggere”.

Spunta un altro audio “choc” di Soleil: e questa volta cita Tommaso e Dayane

Credo che, senza troppi giri di parole, questo audio non significhi praticamente nulla, perdonatemi. Soleil Sorge ha sempre questo “black humor” quando dice certe cose e questo mi pare uno di quei momenti.

Avete presente quando ha detto a Raffaella Fico: “Bye bit*h?”, pensate che abbia voluto offenderla per davvero? Ovviamente no.

Inoltre, questo “teatrino” mi sta sembrando più improbabile della relazione tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni.

Soleil non sarà uno “stinco di santo” e non lo è nemmeno Iconize. Quindi, a mio parere, per attaccare in questo modo, a tua volta devi essere inattaccabile e questo, francamente, non mi pare il caso.

Un po’ come quelli che puntano il dito contro Fabrizio Corona e fino ad alcuni anni fa ci facevano “merenda” insieme. E non si tratta di coerenza (che noia!) ma di buonsenso.

Tommaso Zorzi interviene



L’audio “incriminato” in apertura del nostro articolo.