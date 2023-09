Grande Fratello Vip in Albania: l’ex gieffino (da un milione di follower) pronto per l’ingresso? Ecco di chi stiamo parlando

Simone Coccia dopo il Grande Fratello in Italia parteciperà anche al Grande Fratello Vip albanese? Il compagno di Stefania Pezzopane, intervistato da Bieta Sulon durante “Invitation to 5” (una sorta di Pomeriggio 5 ma in Albania), ha espresso la volontà di esserci.

Grande Fratello Vip in Albania: Simone Coccia pronto per l’ingresso?

Così come si legge su TopChannelTV, Simone Coccia potrebbe tentare questa carta:

Innamorato dell’Albania, ha rivelato che viene regolarmente dal 2001 a riposarsi nel nostro Paese e “difende” l’Albania in ogni dibattito. Quasi a dimostrare tutto questo, Simone è entrato in studio con un cellulare albanese e si è messo alla prova nel recitare alcuni versi di Gjergj Fishta. Interpellato da Bieta, ha espresso il desiderio di far parte del “Grande Fratello Vip” 3 in Albania, perché gli piacciono le sfide ed è sempre pronto.

Del resto Coccia sta diventando una star internazionale anche per merito del milione di follower su Instagram, tutto guadagnati e meritati!

Coccia e Stefania Pezzopane sono tornati insieme

Ad aprile, Simone Coccia e Stefania Pezzopane si erano detti addio, ponendo fine alla loro storia d’amore iniziata nel 2014 e spiegando attraverso un post che avrebbero preso strade diverse. L’8 agosto Simone ha pubblicato uno scatto che li ritrae insieme, sorridenti, felici e immersi nella natura, accompagnato dal dolce messaggio: “Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio“.

Simone Coccia, ospite nel salotto di Mara Venier aveva spiegato che per lui non sarebbe stato un addio definitivo: “Non escludo di tornare con lei, non avrò mai più una donna così”. Successivamente in un’intervista a Fanpage Stefania Pezzopane aveva spiegato: