C’è anche Michael Terlizzi dentro la Casa del Gran Hermano Vip insieme ad Oriana Marzoli. L’ex concorrente del Grande Fratello, appena all’interno della grotta dove si trovava momentaneamente pure la venezuelana, ha parlato subito di Daniele Dal Moro.

Oriana al Gran Hermano Vip con Michael Terlizzi: “Conosci Daniele?”

Michael in Italia ha fatto il Grande Fratello Nip proprio insieme a Daniele Dal Moro, attuale fidanzato di Oriana Marzoli. I due, faccia a faccia, hanno anche parlato in italiano per qualche secondo.

Terlizzi e Oriana si erano già conosciuti nel 2020 durante la versione spagnola di Uomini e Donne (ma lei non si ricordava!).

Ecco il VIDEO.

Michael dice a Oriana che lui ha fatto il gf con Daniele e Oriana dice: En serio (sul serio), davvero?, veramente? giura! non ci credo, ma veramente, io ancora sto con lui. Ora lei gli parlerà solo di lui ❤️❤️. #oriele pic.twitter.com/HZExmNaD9D — Erika Meneghel (@Eriketta39) September 14, 2023

Michael sarà una spalla la dentro per Oriana e potrà parlare con lui di ddm nascerà sicuro una bella amicizia tra loro due #oriele pic.twitter.com/dDSZ2duh94 — Angelica Banditas 🔥 (@angelmel95) September 15, 2023

se pensate che Oriana possa evitare Michael non lo farà per tre motivi

– è italiano e le ricorda quella che considera casa

– è amico di Daniele può parlare con lui del suo novio

– 10 mesi fa era nella stessa situazione al contrario lo supporterà anche solo con la lingua #oriele — Marti 🌷 (@martiraranans) September 14, 2023