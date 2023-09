Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli potrebbero essere nuovamente in crisi o si potrebbero essere ancora lasciati, pazzerelli come sono chi può dirlo? Dopo una room del veneto con il cuore a pezzi, pare che gli Oriele abbiano preso una decisione particolare.

Gli Oriele accendono delle candele per Daniele e Oriana

“Io avrei voluto stare con Oriana, avrei voluto passare del tempo con lei e avrei voluto fino all’ultimo che mi desse delle dimostrazioni che mi facessero riuscire a sopravvivere senza di lei”, ha affermato Daniele Dal Moro tramite una nota audio condivisa su Twitter.

Il veneto ha aggiunto:

Penso che se non ci sono delle basi solide, se non fai vedere a questa persona fino al giorno prima quanto per te è importante. E la situazione è già appesa a un filo. Come fa a salvarsi questa cosa? Non si salverà mai!

Nel frattempo gli Oriele, sotto suggerimento di una ipotetica cartomante, avrebbero acceso una candela di buon auspicio per diffondere good vibes alla coppia.

Personalmente non so se il profilo in questione stia perculando tutti (lo spero!) oppure no, ma – nel dubbio – le candele sono state accese…

Salve equipaggio, qui la cartomante che parla.

Facciamo un gioco, accendiamo tutti una candela del buon auspicio

Si anche le candeline del compleanno vanno bene, anche i fornelli, anche uno stuzzicadenti Ma accendiamo tutti insieme una

(Non bruciatevi) — LA CARTOMANTE FATTUCCHIERA✨(dicono bestemmiatrice) (@sil_99via) September 12, 2023