Grande Fratello, quando e dove vederlo: streaming, daytime e come si vota

Le luci tornano a brillare nella Casa del Grande Fratello, che si appresta ad accogliere ben 21 nuovi concorrenti per un’edizione densa di sorprese e novità. Accanto al conduttore Alfonso Signorini, quest’anno avremo una sola opinionista, la giornalista e volto noto del Tg5, Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, sarà incaricata di raccogliere i commenti dei telespettatori sulle vicende che si svolgeranno nel corso del reality show.

Grande Fratello, quando e dove vederlo in streaming

Questa nuova edizione, come annunciato da Alfonso Signorini in una recente intervista su Verissimo, si propone di tornare alle radici, sia nel nome che nel format, con l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione i concorrenti e le loro storie.

Il Grande Fratello partirà lunedì 11 settembre in prima serata su Canale 5, con trasmissione in streaming in contemporanea sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Il secondo appuntamento seguirà la stessa modalità venerdì 15 settembre.

Il reality potrà essere seguito quotidianamente in diretta su diversi canali, tra cui Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e La5 (canale 30 del ddt), con collegamenti in diretta che andranno in onda dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e alle 19.10, oltre alle trasmissioni notturne dal lunedì alla domenica alle ore 1.

Daytime e come si vota

Inoltre, gli spettatori avranno la possibilità di seguire il Grande Fratello in daytime su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 16.10, in diretta nei giorni delle puntate condotte da Alfonso Signorini) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 13.00).

Per rimanere aggiornati sulle vicende dei concorrenti, sarà possibile seguire il programma su Mediaset Infinity, il sito ufficiale grandefratello.mediaset.it e sui profili social del programma (Facebook, Instagram e Twitter).

Inoltre, su Mediaset Infinity e il sito ufficiale, fa il suo ritorno Gf Party, lo show di live streaming condotto quest’anno da Annie Mazzola e Andrea Dainetti, in onda alle 20.30 prima di ogni puntata del Grande Fratello.

Per quanto riguarda il sistema di voto, il Grande Fratello offre una modalità multipiattaforma che consente ai telespettatori di votare tramite quattro canali diversi: app Mediaset Infinity, sito web, Smart Tv abilitate e SMS.