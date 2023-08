In vista della nuova edizione del Grande Fratello in partenza dal prossimo 11 settembre, alcune testate giornalistiche, tra cui Novella 2000, stanno intervistando coloro che il programma l’hanno già fatto, come nel caso di Ivan Cattaneo.

Il cantante, intervistato dalla versione cartacea della rivista, ha svelato quale reality show non rifarebbe mai e poi ha raccontato anche un piccolo retroscena proprio sul Grande Fratello, tirando in ballo Cristiano Malgioglio:

L’Isola dei Famosi, Music Farm, Grande Fratello Vip… ho partecipato a tanti reality: qual è stato il mio preferito e quale non rifarei mai?

Il mio preferito è stato Music Farm al fianco dei Ricchi e Poveri, ma anche Loredana Bertè, Riccardo Fogli, Fiordaliso e tanti altri. È stata una bellissima esperienza, era una sorta di X Factor…

Non rifarei l’Isola: sarebbe stata anche una bella esperienza se non fosse capitata in un periodo particolare della mia vita, mi ero appena lasciato con il mio compagno, mi avevano chiamato appena due giorni prima, dovevo sostituire Cecchi Paone e Malgioglio, è accaduto tutto di fretta, poi con l’arrivo dell’uragano che si è battuto in Honduras in quei giorni mi sono spaventato e me ne sono andato, non avevo la testa per rimanere.