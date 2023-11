Partirà ufficialmente il prossimo 2 dicembre il doppio appuntamento del sabato sera con il Grande Fratello di Alfonso Signorini che si scontrerà con Ballando con le stelle.

Grande Fratello: sfida di “fuoco” contro Ballando con le stelle

Per tutto il mese di dicembre, infatti, il Grande Fratello andrà in onda con il suo doppio appuntamento di lunedì e sabato sera, scontrandosi con Ballando con le stelle che verrà trasmesso fino al 23 di dicembre.

Proprio il sabato sera prima della vigilia di Natale verrà trasmessa la finale di Ballando.

La notizia è stata confermata da Davide Maggio:

Il primo sabato di Canale 5 con il Grande Fratello sarà quello del 2 dicembre; sabato 25 novembre è in programma L’Album di Tú Sí Que Vales con il meglio dell’edizione appena conclusa. Fino ad allora niente raddoppi; le serate di mercoledì, giovedì e venerdì vengono infatti occupate da Io Canto Generation, Zelig e Ciao Darwin, rispettivamente dal 22, 23 e 24 novembre. Ecco un recap delle prossime puntate del Grande Fratello: – 21a puntata questa sera – 22a puntata lunedì 27 novembre – 23a puntata sabato 2 dicembre – 24a puntata lunedì 4 dicembre A seguire, dovrebbe continuare di lunedì e sabato fino al 23 dicembre, quando su Rai 1 ci sarà la finale di Ballando con le Stelle.

Chi avrà la meglio tra il reality show di Mediaset e il programma a ritmo di danza in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai?

Milly Carlucci, anche per merito del cast bomba di quest’anno, si è sempre scontrata dignitosamente contro Tu si que vales e, nonostante non abbia vinto la gara degli ascolti, ha sempre concluso l’appuntamento in salita conquistando pubblico puntata dopo puntata.