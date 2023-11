Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli hanno vissuto una sorta di botta e risposta a distanza. Dopo l’ultima puntata di Ballando con le stelle di sabato sera, il comico è andato da Mara Venier mentre la giornalista è intervenuta in diretta durante “Da noi… a ruota libera” con Francesca Fialdini.

Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli: le scuse “farlocche” a Ballando

Teo Mammucari ha svelato di non divertirsi più a Ballando con le stelle e non solo per i battibecchi vissuti con Selvaggia Lucarelli:

Alla prima puntata ho fatto il mio, ma prima di questo Selvaggia Lucarelli disse ai giornali: “L’uomo più antipatico del mondo, dovrebbe andare allo Show dei Record come antipatia”. Io ho letto questa roba e ci sono rimasto male. La gente mi diceva: “Teo, fregatene, vai avanti, fai il tuo show, lasciala stare”. Io ho detto: “Va beh, andiamo avanti”. Parlando anche con la produzione, non le ho detto una parola. Sono partito carico: la prima puntata mi ha attaccato, alla seconda mi ha attaccato, alla terza pure, alla quarta idem. Alla quinta ho detto: “Andiamo avanti”. Quando però ho visto che gli altri parlavano e lei con Mariotto rideva e faceva dei commenti negativi, quando è partita dicendo “mi fai tenerezza”, ho detto “beh stavolta basta”.

Selvaggia “smonta” le scuse

Teo ha ribadito di aver fatto bene ad essersi scusato ma, in merito, è intervenuta Selvaggia Lucarelli smontandole del tutto:

È il suo ego ad avermi chiesto scusa, non è stato Teo. Per lui conta solo una cosa: l’applauso del pubblico, il consenso del pubblico. Lui si sente rassicurato solo da quello nella vita. Ha capito che a un certo punto ieri sera ha sbagliato. Ma non ha sbagliato con me, ma col pubblico. Non ha avuto l’approvazione del pubblico. Di me non gliene può fregare di meno, questo te lo garantisco! Lì ha capito che l’unico escamotage per tornare a essere simpatico era chiedermi scusa, ma lo ha fatto proprio contro voglia. Erano scuse con la testa non col cuore. Non a caso oggi da Mara mi ha attaccato per venti minuti.

E ancora:

Lui è partito in televisione con un programma che credo sia indicativo: c’era una donna sotto la scrivania in una teca di plastica ed era Flavia Vento. Il mondo nel frattempo è andato avanti, lui è rimasto dietro quella scrivania. Dovrebbe accettare l’idea che una donna oggi possa avere un confronto paritario o anzi sia giudice che gli giudica il ballo. Io ero felicissima che ci fosse Teo Mammucari nel cast. La presenza di Teo l’ho vissuta bene, ma credo che non ci sia stata reciprocità. L’avevamo inquadrato in un modo, ma sta andando in un’altra direzione. Il suo problema è che non accetta il fatto di essere un concorrente. Se tu fai una battuta a Teo Mammucari esplode il suo livore, mi ha rinfacciato cose che ho dette mesi fa.

E dopo queste parole non posso fare altro che confermare: Team Lucarelli tutta la vita.