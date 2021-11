Esattamente come avevamo evidenziato anche noi, Giorgio Manetti non ha mai detto di voler tornare a Uomini e Donne. Ecco perché, intervistato da SuperGuidaTv, ne ha approfittato per ribadirlo e anche per lanciare delle stoccate di fuoco alla ex fidanzata Gemma Galgani.

Giorgio Manetti fa delle insinuazioni su Gemma Galgani

Effettivamente non ho mai detto che avevo intenzione di tornare a Uomini e Donne: il tutto è nato da una domanda di un giornalista, tempo fa, in cui mi domandava chi avrei voluto conoscere nel caso io fossi stato all’interno dello studio. Risposi che avrei voluto conoscere Isabella Ricci ma solamente se fossi stato attualmente presente in quel programma. Un mio ritorno a U&D nel formato attuale? Molto, molto improbabile e certamente non come partecipante: dopo l’esperienza fatta, tre anni passati in quello studio ma sempre con allegria e positività, educazione e rispetto per chiunque sicuramente in questo momento non saprei neanche cosa dire e a chi… tempi diversi.

Poi il nuovo attacco all’ex Gemma Galgani:

Gemma ha definito strategico il mio interesse a Isabella? Farebbe bene a non parlare di “strategie”, che secondo me conosce molto bene. Non credo che se io e Isabella, all’interno dello studio, ci fossimo frequentati ciò avrebbe dato fastidio a Gemma: infatti, il suo è soltanto un atteggiamento così, di forma ma senza sostanza. Se Gemma fosse stata veramente interessata a me, si sarebbe schiodata da quella sedia in plastica ed avrebbe vissuto un’avventura al di fuori di quello studio, che poteva certamente anche concludersi dopo pochi mesi, ma non è forse quello il senso della vita di ognuno di noi? Si vive solo due volte: una volta per la tua vita terrena ed una per i tuoi sogni… tutto il resto è noia! Gelosia da parte di Gemma? No, non credo, non si può temere di perdere un qualcosa che non si ha.