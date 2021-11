Nonostante l’internet si ostini a dare per scontato il ritorno in pista di Giorgio Manetti a Uomini e Donne per corteggiare Isabella Ricci, non è esattamente così che sono andate le cose.

Giorgio Manetti tornerebbe a Uomini e Donne ad una condizione: ecco quale

Alcuni mesi fa, Giorgio Manetti intervistato tra le pagine di Nuovo, si è mostrato incuriosito da Isabella, dama del trono over molto affascinante e magnetica. In quella occasione ha dichiarato:

Vorrei invitarla fuori a cena. Non mi annoierei mai. Ha tutta la mia ammirazione. Ha un grande charme ed è inutile che si rifaccia il seno o altro perché non ne ha bisogno. Non vive nell’adolescenza ma accetta gli anni che ha e questo la rende estremamente affascinante.

Manetti, oggi single, sarebbe disposto a tornare a Uomini e Donne solamente ad una condizione: partecipare ad una puntata speciale per chiedere ad Isabella di uscire con lui.

Considerando che, al momento, non è prevista alcuna puntata speciale, Giorgio Manetti NON parteciperà (a breve) a Uomini e Donne.

Comprensione del testo ne abbiamo?

La reazione di Gemma