Ginevra Lamborghini “on fire” dopo il Grande Fratello Vip. Ospite di Casa Chi, l’ex concorrente si è schierata dalla parte dei Persiani (difendendo Antonella Fiordelisi) svelando due retroscena su Luca Onestini e Edoardo Tavassi.

Antonella? Ti dico, per quanto io mi sia scontrata con lei non riesce a scalfire la mia visione di lei che comunque è una persona buona. La vedo come una ragazza con insicurezze e immaturità ma non è una cattiva ragazza ma ha solo da imparare molto e sono contenta che stia andando avanti con il GF Vip e da settembre è cresciuta. Io la sostengo perché malgrado gli screzi non è mai riuscita a farmi mettere una “X” sopra.