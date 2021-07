Gigio Donnarumma svela perché non ha esultato dopo il rigore parato

Gigio Donnarumma, il nostro portiere della Nazionale Italiana, svela per quale motivo non ha esultato fin da subito dopo aver parato il rigore dell’Inghilterra che ci ha fatto conquistare il titolo di Campioni d’Europa.

Diciamo che sul rigore non ho esultato perché non avevo capito. No, non avevo capito che avevamo vinto. Ero già a terra dopo il rigore di Jorginho, pensavo ormai fosse finita e invece… ho dovuto.

Ti giuro, non avevo capito. Sul rigore di Jorginho ero già giù, poi mi sono guardato intorno, anche perché adesso con la Var guardano sempre i piedi e controllano tutto.