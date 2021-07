Il Principe William nella bufera. A quanto pare, al termine della finale Italia-Inghilterra che ha visto trionfare i nostri Azzurri, avrebbe abbandonato lo stadio senza nemmeno degnare di un saluto il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’indiscrezione sta facendo da ore il giro del web e, secondo quanto si legge sul portale web dell’Huffington Post Italia, il marito di Kate Middleton avrebbe lasciato lo stadio ignorando il nostro Presidente Mattarella:

Mattarella, infine. Più imperturbabile di un inglese, si è leggermente mosso dopo il gol italiano. Non conosciamo le regole del protocollo internazionale, ma nel 1982 il re spagnolo accolse caloroso Pertini accanto a lui in tribuna. Il povero Mattarella invece era desolatamente solo, ignorato dal principe William.

La notizia ha destato notevole dispiacere finendo in tendenza su Twitter.

Io sempre stata Team Harry e Meghan Markle.

Sono disgustato dall’abuso razzista che ha preso di mira i giocatori dell’Inghilterra dopo la partita di ieri sera. È del tutto inaccettabile che i giocatori debbano sopportare questo comportamento aberrante. Deve finire adesso. E tutti quelli coinvolti dovrebbero venire considerati responsabili.

Questa squadra Inglese dovrebbe essere acclamata come eroica, non abusata razzialmente sui social media. Quelli responsabili per un tale abuso spaventoso dovrebbero vergognarsi di loro stessi.