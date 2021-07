Federico Bernardeschi dopo l’Euro 2020 e la sua entrata in campo spartita tra semifinale e finale, torna in Italia dalla sua Veronica Ciardi e dalla figlia Deva. La coppia, dopo 5 anni d’amore, domani martedì 13 luglio si sposerà.

Il matrimonio tra Bernardeschi e la ex protagonista del Grande Fratello sarà celebrato in Duomo a Carrara, luogo di origine del calciatore, che sulla costa ha anche acquistato uno stabilimento balneare, Il Principe della Fossa Maestra, dove, con molta probabilità, si terrà anche la festa con tutti gli invitati dopo le nozze.

L’importante evento era già stato fissato nel mese di luglio e cadrà a meno di 48 ore dopo la finale di Wembley e la vittoria degli Azzurri divenuti Campioni d’Europa anche per merito suo.

La loro storia è cominciata nel 2016 a Formentera. La coppia ha vissuto un periodo di separazione e poi, nel 2019 è riscoppiata la passione con l’arrivo della figlia Deva che oggi ha due anni.

Dopo il matrimonio e le vacanze, Bernardeschi si unirà alla Juventus a seguito di due anni difficili:

Io ho sofferto tanto quest’anno. Non è stata una stagione semplice per me – aveva detto Bernardeschi in lacrime sul prato di Wembley dopo il trionfo -. Quando fai una stagione come questa a volte le cose si complicano. Per me però esiste un solo metodo: lavorare e rimboccarsi le maniche anche quando le cose non vanno. Il cuore viene sempre ripagato. Ci meritiamo tutto questo.