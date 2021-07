In piena modalità “Ci son cascato di nuovo…”, dopo l’ira dei francesi all’Eurovision 2021, dobbiamo fare i conti pure con gli inglesi che chiedono di rigiocare Euro 2020 perché non digeriscono la vittoria dell’Italia.

I tifosi di Southgate continuano a non accettare la sconfitta e lanciano la bellezza di cinque petizioni indirizzate alla Uefa dove chiedono di giocare nuovamente la finale Italia-Inghilterra.

I firmatari crescono a vista d’occhio, mentre impazza la polemica contro il Capitano Giorgio Chiellini, finito al centro della follia del web. Secondo gli inglesi il calciatore avrebbe commesso un fallo da espulsione e si parla anche di arbitro imparziale.

Il match dell’11/07/2021 non è stato affatto corretto. Dopo che l’Italia ha ricevuto solo un cartellino giallo per aver trascinato i giocatori dell’Inghilterra come se fossero schiavi. Tutte quelle spinte, strattonate e calci e l’Italia era ancora autorizzata a vincere? Decisamente di parte. L’Italia avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso per il suo modo di giocare e la rivincita dovrebbe avere luogo con un arbitro non di parte. Questo non è stato affatto giusto.