Sofia Giaele De Donà è appena entrata nella Casa del GF Vip 7 e già si è messa contro i fan di Elisabetta Gregoraci. Tutta ‘colpa’ di un azzardato paragone che ha avanzato nel corso della sua presentazione ufficiale. Ed intanto il popolo del web si è diviso, tra chi ha apprezzato la frecciatina di Giaele all’ex Vippona e chi, invece, ha messo una croce nera sul suo personaggio.

Sofia Giaele stronca Elisabetta Gregoraci

Sofia Giaele De Donà è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 7 entrata nella seconda puntata di ieri sera. Diventata celebre grazie alla sua partecipazione al docu-reality Ti spedisco in convento, ha fatto discutere soprattutto per il suo video di presentazione.

Intanto ha spiegato di essersi sposata molto giovane con un uomo di 21 anni più grande. Un matrimonio non convenzionale, il loro, dal momento che trascorrono sei mesi insieme e altri sei separati. Il suo concetto di monogamia, dunque, è abbastanza superato, come ammesso dalla stessa.

Se questa parte della sua presentazione ha già fatto parecchio discutere, è stata la seconda parte relativa al confronto con Elisabetta Gregoraci a far arrabbiare molti fan della conduttrice e showgirl. In tanti l’avrebbero paragonata fisicamente all’ex di Briatore, ma lei non sarebbe stata particolarmente d’accordo con questo paragone, tanto da commentare: “Mi può solo pulire le scarpe!”. (IL VIDEO)

Le reazioni sui social non si sono fatte attendere (e sono state a dir poco discordanti).

Raga ma Eligreg nominata tipo 800 volte stasera, ma questa ossessione di Alf inizia a preoccuparmi aiuto #gfvip — Isabella Benanti (@isabenanti) September 22, 2022

Cara la mia Giaele o come ti chiami prima di paragonarti a Elisabetta ricordati che non ti basterebbero 100 vite per essere come lei….#GFvip #eligreg — Martina Iacopini (@IacopiniMartina) September 22, 2022

“SONO STATA PARAGONATA AD ELISABETTA GREGORACI MA PER FAVORE DAI…” SIGNORI E SIGNORE SOFIA GIAELE DEDONÀ 💅 #GFvip pic.twitter.com/kUqsIZ5HFg — Wiwi 🌿 (@v1nc69) September 22, 2022

Quanto ci metterà il GF ad avere un confronto Sofia Giaele > Elisabetta Gregoraci?! #GFvip — Robi✨ (@robitigro7) September 22, 2022