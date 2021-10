GF Vip, provvedimento disciplinare per tutti i concorrenti: Sophie e Gianmaria presunti colpevoli

Il GF Vip ha deciso di “punire” i concorrenti con un provvedimento disciplinare che ha coinvolto tutti. Nonostante l’uscita di scena di Alessandro, fidanzato di Francesca Cipriani, il budget per la spesa scarseggia. Il motivo? Qualcuno non avrebbe rispettato il regolamento del reality e i presunti colpevoli sarebbero Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi.

GF Vip, nuovo provvedimento disciplinare: colpa di Sophie e Gianmaria?

Il giorno successivo all’ultima puntata del GF Vip, è giunta una brutta notizia per i Vipponi. Manila Nazzaro e Carmen Russo hanno letto ai loro compagni di avventura, un nuovo provvedimento disciplinare che gli autori hanno recapitato a tutta la Casa:

Comunicato ufficiale. Vipponi, per la spesa di questa settimana avete a disposizione 310 euro. Sarebbero dovuti essere 380 euro. Il Grande Fratello ha deciso di decurtarvi il budget a causa del fatto che alcuni di voi non hanno rispettato la regola sull’utilizzo degli occhiali da sole in casa.

L’uso di occhiali da sole nella Casa è infatti vietato dal regolamento del GF Vip e non è la prima volta che i concorrenti vengono ripresi. Secondo il regolamento, gli occhiali da sole possono essere usati solo se fungono anche da occhiali da vista. In caso contrario è severamente vietato averli in Casa.

I due presunti colpevoli sarebbero proprio Sophie e Gianmaria, come svelato da Manila che ha voluto lanciare una frecciatina: