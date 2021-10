Nella Casa del Grande Fratello Vip continuano gli scontri, specie dopo la puntata in prima serata. Sophie Codegoni e Soleil Sorge sono state protagoniste assolute e, nella notte, l’ex tronista è tornata a criticare la collega di reality sfogandosi con Gianmaria Antinolfi.

Ha accusato me di strategia, quando lei da sempre quanto tu ti allontani lei si avvicina… anche adesso in questi ultimi giorni che lei ha detto di averlo fatto apposta. Ma figurati, a lei da proprio fastidio questa cosa.

Lei mi ha detto ‘forse tu non hai capito che se voglio Gianmaria me lo riprendo anche adesso’, e io gli ho detto ‘va bene Sole come vuoi’. A lei da fastidio… me l’ha detto dopo la puntata. Ne ha dette di ogni, ne ha fatte di ogni e adesso casualmente vuole fare l’amica premurosa e carina.