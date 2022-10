Il caso Marco Bellavia, a poche settimane dall’esordio di questa settima edizione del GF Vip (la quarta condotta da Alfonso Signorini), ha inevitabilmente gettato ombre sulla conduzione del reality di Canale 5. Sui social sono numerosi i telespettatori che hanno criticato l’atteggiamento della produzione del programma, autori e conduttore compreso, ritenuti incapaci di gestire la delicata situazione.

Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi e Barbara d’Urso: il rimpianto degli spettatori del GF Vip

Questa sera sarà certamente fatta chiarezza su quanto realmente accaduto all’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, indubbiamente vittima di episodi di bullismo all’interno della spiata Casa di Cinecittà. Poteva essere evitato? Certamente sì, ma senza un intervento dall’alto la vicenda è sfuggita di mano agli stessi autori.

Intanto in vista del primo appuntamento settimanale in prime time su Canale 5, gli utenti social chiedono a gran voce che siano prese dei provvedimenti e tirano in ballo le ex conduttrici di GF Vip e GF Nip, da Ilary Blasi – dalla quale Signorini ha preso il timone – a Barbara d’Urso e Alessia Marcuzzi. Come avrebbero affrontato, loro, il caso Bellavia?

Fare delle ipotesi oggi sarebbe azzardato, ma conoscendo la tempra ed il carattere delle tre conduttrici, agguerritissime quando si toccano temi delicati quali il bullismo e le malattie mentali, sono certa anche io che avrebbero reagito “a tono”, con provvedimenti ben più seri di un semplice rimprovero. Come non ricordare Barbara d’Urso furiosa contro Baye Dame, squalificato dopo la lite violenta con Aida Nizar? O il modo in cui Ilary Blasi affrontò a muso duro i concorrenti maleducati.

Le reazioni dei social

Spero che questa sia l’ultima edizione condotta da signorini. Da quando c’è lui ci sono questi avvenimenti. Il GF con Ilary era divertente, ora é spazzatura #gfvip7 — francesca malachy (@francemal96) October 2, 2022

Daria, Barbara, Alessia, Ilary.

Cosa abbiamo fatto di male per meritarci Signorini? #GFVIP — Ivan (@ivandileonardo) October 1, 2022

ma va ma figuratevi se squalificano qualcun*

signorini anche in altri casi ha fatto quel discorsetto del cazzo quasi come se volesse piangere ed è tornato tutto identico e preciso come prima

se ci fosse stata ilary o la marcuzzi a condurre non sarebbe successo tutto ciò #gfvip — cheverguenza//nikitastan (@iosonoestanca_) October 2, 2022

Se ci fosse stata Ilary al posto del conduttore incapace questi scappati di casa domani non avrebbero neanche la possibilità di fiatare perché lei gli avrebbe cazziati senza diritto di replica ma avrebbe detto state zitti che di danni ne avete già fatti abbastanza #GFVIP — Ale (@Ale37364793) October 2, 2022

Il programma va a rotoli per colpa di Signorini, perché lui non sa gestire le tematiche serie dalle caxxate.

Per lui è tutto un gossip,un creare storielle false,amori impossibili, è tutto un proteggere chi gli sta simpatico Ilary e Barbara non erano così.#gfvip — Miri 🙌🤍🖤 (@Juventina962) October 1, 2022

Un Alessia marcuzzi, un Ilary blasi, una Barbara d’urso l’avrebbe fatto senza mezzi termini #gfvip https://t.co/cKEY56bfkR — ktaevjk (@silviarkive) October 2, 2022

E anche in questi casi che si capisce che Alfonso Signorini non è capace di fare il padrone di casa, una Barbara D’Urso, un’alessia Marcuzzi, e Ilary avrebbero fatto un bel discorso alla prima occasione. Non avrebbero MAI permesso tutto questo #gfvip — il mio nome è Laura (@lauradeidda6) October 1, 2022

Se il GF fosse stato condotto da Ilary Blasi avrebbe lavato uno per uno chiunque si sia permesso di comportarsi in maniera così cattiva e vile nei confronti di una persona più sensibile e debole di loro.#signorinivaiacasa #gfvip #MarcoBellavia — Lo_Gi (@LoGi62271874) September 30, 2022