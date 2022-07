GF Vip 7, retroscena su un concorrente escluso: “Colpa di uno spoiler”

Nella giornata di ieri sono stati svelati quattro nomi che non prenderanno parte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip 7. Secondo il portale televisivo TvBlog.it, infatti, non faranno parte della prossima edizione del GF Vip Brenda Asincar Mendoza, Patrizia Groppelli, Giulio Raselli ed Elisa Esposito, la prof di corsivo. A questi aggiungiamo anche Diego Armando Maradona Junior che ha smentito con un video.

GF Vip 7, retroscena su Elisa Esposito

Ovviamente non conosciamo o motivi per i quali sarebbero stati esclusi e soprattutto se mai siano stati davvero contattati da Alfonso Signorini per sostenere un colloquio in vista di una possibile partecipazione al GF Vip 7. Tuttavia nelle passate ore è emerso un retroscena proprio su uno dei nomi sopra citati.

L’esperto di gossip Amedeo Venza, attraverso le sue Instagram Stories ha fatto sapere il presunto motivo per il quale Elisa Esposito, la celebre e virale prof di corsivo, sarebbe stata esclusa proprio all’ultimo. Ed a quanto pare avrebbe a che fare con un gesto che avrebbe fatto la stessa influencer. Ecco cosa scrive Venza:

Niente GF Vip per Elisa Esposito… l’insegnante di corsivo si sarebbe giocata la possibilità di entrare a far parte del programma proprio per via del suo spoiler annunciando che era stata convocata per un colloquio…

Il riferimento è ad un video su TikTok nel quale Elisa Esposito lascia intendere di essere stata contattata dal GF Vip:

Quando ti chiedono di partecipare ad una delle trasmissioni più famose d’Italia, e perché proprio il GF Vip?

Sarebbe stato davvero questo il motivo?