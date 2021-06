Alfonso Signorini e la sua squadra già da settimane sono al lavoro in vista della nuova edizione del GF Vip 6. Poco alla volta spuntano le prime indiscrezioni ma non mancano anche le autocandidature. Ecco quali sono le ultime novità sul cast di possibili concorrenti della nuova edizione del reality.

Se la presenza di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nei panni di opinioniste sembrano ormai certe, mancano ancora le conferme in merito ai concorrenti del GF Vip 6.

A tal proposito, dalle pagine del settimanale Nuovo Tv arriva un rifiuto ed una candidatura. In merito al primo caso, Justine Mattera, fortemente corteggiata da Alfonso Signorini, non avrebbe alcuna intenzione ad oggi di cedere alle sue lusinghe:

La showgirl ha proseguito sostenendo:

Preferisco fare la mamma. Non me la sentirei di stare lontana da casa per mesi […] Oggi non danno più i soldi di un tempo.