Grande Fratello Vip: Signorini ha scelto le due opinioniste, nomi bomba

Alfonso Signorini avrebbe scelto le opinioniste ufficiali della sesta edizione del Grande Fratello Vip in partenza da settembre: e sono due nomi veramente bomba (specie uno).

Candela flash! Voci da Cologno Monzese: Alfonso Signorini ha scelto Sonia Bruganelli (moglie di Paolo Bonolis) come opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Affiancherà Adriana Volpe (già anticipata da Dagospia) di ritorno a Mediaset dopo il flop su Tv8…

Sulla carta sono due nomi fortissimi secondo me, specie Sonia Bruganelli da sempre diretta e senza peli sulla lingua.

Mio figlio Davide è fan. A diciotto anni vuole entrare nella Casa. È il suo desiderio. Io andrò a trovarlo, se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità. Sono seria. Alfonso lo sa. Anche Paolo ama questo GF Vip segue tutto e tutte… le citazioni da Alfonso a Pupo.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli come opinioniste non mi piacciono MA ovviamente bisogna vederle in atto e sono, sulla carta, inedite e qualcosa di nuovo.

