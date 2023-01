George Ciupilan verso la vittoria del Grande Fratello Vip? Secondo molti personaggi noti l’attuale concorrente potrebbe trionfare e portarsi a casa la settima edizione del reality show.

George Ciupilan vincerà il Grande Fratello Vip: previsioni e retroscena

Luca Salatino, ospite di Casa Chi, fatto il nome di George Ciupilan come possibile vincitore del Grande Fratello Vip: “Il Gf secondo me lo vince George, un ragazzo educato, che non si mette in mezzo a cose per farsi vedere”.

Pure Basciano si è trovato allineato con il pensiero dell’ex vippone.

Anche Carolina Russi Pettinelli, intervistata da Casa Pipol, ha tirato in ballo il titktoker come possibile vincitore della settima edizione.

Nel frattempo, proprio in queste ore, Daniele Dal Moro ha svelato un retroscena su Ciupilan.

A quanto pare, gli autori del programma gli avrebbero chiesto di controllare se stesse bene dopo aver passato in sauna molto tempo completamente isolato dal resto del gruppo:

Ha fatto la sauna adesso e mi hanno chiamato dal confessionale. Mi hanno detto di andare a controllare perché avevano paura che ci fosse la salma.