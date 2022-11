Da qualche settimana Gegia è ormai fuori dalla Casa del GF Vip. In una lunga intervista concessa a Fanpage.it, ha toccato alcuni dei temi salienti legati alla sua partecipazione al reality, dal caso Marco Bellavia all’insulto rivolto ad Antonella Fiordelisi ed infine ha annunciato una sorpresa che potrebbe avvenire proprio al GF Vip.

Gegia torna a parlare di Marco Bellavia e non solo

Dopo essere uscita dalla Casa del GF Vip, Gegia ha ammesso di stare decisamente meglio. Dopo aver destinato parole al miele sia ad Alfonso Signorini che a Sonia Bruganelli, ha voluto fare un po’ di chiarezza sul caso Marco Bellavia, replicando all’accusa di bullismo:

Non sono mai stata una bulla in vita mia, sono una persona buona. Ho cercato solo di spronare Marco. Il suo tormento è partito dalla paura di essere eliminato per primo. Cosa che stava per accadere. Quando gli ho detto: “Tu non stai bene”, intendevo “Reagisci, perché è inutile continuare a piangere, trova la forza di andare avanti”. Poi ho detto ad Attilio: “Ma tutte le stron*ate che diceva dobbiamo tenercele?”, scordandosi di avere il microfono e Alfonso mi ha rimproverato. Ci hanno cacciato a furor di popolo, questo è vero. Tutti noi abbiamo fallito. Quando ci hanno detto del bullismo ed è passato l’aereo con scritto “Vergognatevi, siete delle mer*e”, ci hanno ammazzato.

Ha poi fatto un passo indietro rispetto alla sua accusa di presunte molestie da parte di Marco. Gegia, infatti, asserì che Bellavia “voleva fare cose a letto”. In merito ha spiegato:

L’ho detto per ridere. Una notte voleva fare Sandra Mondaini e Raimondo Vianello e metteva i piedi freddi sui miei. Gli ho detto: “Ci volevi provare?”. Ma io sono una cabarettista, ero ironica. Lo so che devo stare attenta a quello che dico in determinate situazioni. Lui, però, non ha perso tempo a dire che io e Cristina Quaranta siamo le meno belle della casa.

L’attrice ha anche svelato di aver ricevuto insulti e minacce di morte che l’avrebbero fatta stare particolarmente male, ma poi ha rassicurato tutti sul fatto che con Bellavia tutto andrebbe benissimo, lasciandosi andare ad uno spoiler:

Ci siamo chiariti. Ci siamo seduti e gli ho chiesto: “Come stai?” e lui: “Sto bene”. Solo questo volevo sapere, tutto il resto non m’interessava: “L’importante è che tu stia bene”, gli ho detto. Da quel momento, ogni volta che ci vediamo baci, abbracci, scherziamo e ridiamo. Ci siamo dimenticati di questa storia. Abbiamo anche deciso di andare a mangiare qualcosa insieme. Vorrei rassicurare tutti i fan, tutti quelli che mi hanno mandato a morire ammazzata, che mi hanno detto che sono una psicologa di mer*a, brutta, schifosa, voglio dire che Marco lo vedo sempre e lo sento anche per telefono. Devo dire che sembra anche più bello di prima. Si è fidanzato con Pamela Prati, sta benissimo.

Infine ha parlato del suo Mehmet, il fidanzato turco. Gegia ha spiegato di non essere ancora andata in Turchia a trovarlo dopo il recente attentato, ma ha annunciato una sorpresa: