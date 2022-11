Pamela Prati è stata l’ultima eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip. Dopo essere uscita si è subito scambiata una serie di baci a favore di camera con Marco Bellavia.

Tornando sui social, la Pamelona Nazionale ha anche ringraziato i follower ed ha parlato della sua vicinanza a Marco Bellavia, dopo la brutta esperienza con Mark Caltagirone:

Eccomi, finalmente ho ripreso possesso del telefono e riesco a scrivervi. Credetemi non è facile descrivere quello che sento, una felicità mista a nostalgia: uscendo ho scoperto tutto l’amore e il sostegno che mi avete date dato in questi due mesi e non finirò mai di dirvi grazie, ma non vi nego che fosse stato per me sarei rimasta fino alla fine, mi ero affezionata alla casa ma sopratutto ad alcuni miei coinquilini ormai amici.

Sono entrata con mille dubbi e paure e sono uscita felice, con il sorriso, piena di vita, come se da oggi ne iniziasse una nuova.

Grazie ad Alfonso Signorini, mi hai preso per mano e mi hai accompagnata in un percorso alle volte difficile ma che mi ha regalato emozioni indimenticabili.

Grazie alla mia Famiglia e ai miei amici, non ho mai sentito la loro assenza perché erano sempre con me, sono fortunata ad avervi accanto.

Grazie a te, Bellavia… i miei occhi non “ridevano” così da troppo tempo. Vi abbraccio forte uno ad uno, La vostra Pami.