Gegia al Grande Fratello Vip 7. Oggi, lunedì 19 settembre 2022, si apriranno le porte della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. L’attrice leccese, prima di entrare nella Casa, avrebbe un desiderio: scusarsi con Mara Venier! Scopriamo per quale motivo.

L’attrice comica Gegia ha raccontato i suoi inizi, quando si è trasferita a Roma intervistata tra le pagine di Chi Magazine: “Sono arrivata a Roma che mi dicevano ignorante, terrona, burina. Così nel momento più difficile della mia esistenza mi sono rimboccata le maniche, ho studiato, ho preso due lauree e oggi, finalmente, mi godo la vita. Ho vinto io”.

La concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha raccontato pure di aver vissuto un momento molto difficile:

Il tempo ha fatto il suo. Avevo perso la voglia di vivere, di ridere e di far sorridere. Proprio io che ho sempre puntato tutto sull’allegria. Nino Manfredi ai tempi dei nostri spot per Lavazza mi ripeteva sempre “Non devi mai andare sopra le righe, perché tu sei già nata sopra le righe”. La mia vita è un cabaret senza sosta.

Nella metà degli anni ‘80 ha avuto il maggior successo, poi Gegia ha deciso di laurearsi sia in Lettere che Psicologia:

Da personaggio televisivo con due Telegatti in mano sono stata fatta fuori da tutto. Via la trasmissione per ragazzi Big! per far spazio a Solletico, poi a La vita in diretta. E stessa cosa per il cinema: con l’avvento de La Piovra è iniziata una serie di polizieschi che ha spazzato via la commedia all’italiana.

Di punto in bianco eravamo diventati la feccia del cinema. Così ho messo in piedi il piano B: mi sono laureata in Lettere e Psicologia, poi ho fondato una scuola di recitazione basata sul metodo Stanislavskij. Per fare questo lavoro servono talento, fortuna e nervi saldi. Il cinema è vita ma è anche un ambiente molto difficile.