Secondo gli utenti di Twitter sarebbe partita una bestemmia dalla bocca di Garibaldi durante un momento di gioco nella Casa del Grande Fratello: il calabrese rischia la squalifica?

Garibaldi bestemmia al Grande Fratello? Ecco il video “incriminato”

Ecco il VIDEO incriminato a seguire anche se, personalmente, non sento assolutamente nulla: voi cosa ne pensate? Su Twitter gli utenti si sono già divisi su chi ipotizza una squalifica lampo e chi, come me, non ha sentito proprio niente.

Ahi la sento. Mi dispiace per Giuseppe — Zauditù dei J E R Ù (@HelenaG07927152) September 24, 2023

Ma non la dice Paolo? — •Coco• (@coco123stella) September 24, 2023

mannaia la madò, ovvio che non è una bestemmia, è ritenuta bestemmia solo se rivolta a dio ma signorini è molto educando, non so…. — Ross (@DigerossRoss) September 24, 2023

Per essere precisi si è fermato alla parola mado quindi non è completata la frase. Detto questo spesso in Calabria si usa la 0arola “madosca” che non è una bestemmia. Quindi… — Mati (@Mati68566) September 24, 2023

‘Naia la madò e a pranzo porcodì quando stavano portando il tappeto fitexpress in mistery … però poi accusano Vittorio sul nulla #grandefratello — Marzia mrz (@Maizrama) September 24, 2023

La scheda del concorrente

Giuseppe Garibaldi ha 30 anni è nato a Palmi e vive a Santa Cristina d’Aspromonte (Reggio Calabria).

Aveva iniziato a lavorare nel bar e nella piccola coltivazione agricola di famiglia, poi nel 2020 si è trasferito prima in Veneto e poi a Piacenza per lavorare come collaboratore scolastico e, contemporaneamente, come barman in discoteca la sera.

Oggi è tornato a vivere in Calabria dove continua a dividersi tra il lavoro a scuola e quello nei locali. Simpatico e autoironico, scherza spesso sul suo cognome importante parlando di una presunta parentela con Garibaldi. Nel tempo libero ama viaggiare e conoscere persone nuove.