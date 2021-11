Dopo le agghiaccianti parole di Alfonso Signorini in merito all’aborto, dopo la diretta del Grande Fratello Vip molti volti noti hanno preso le distanze dalle sue affermazioni e tra questi anche Gaia Zorzi, sorella minore di Tommaso.

Come sapete in questi anni mi sono appassionata sempre di più al GF. Proprio per questo motivo mi sento in dovere di dire che quel “‘noi” non mi rappresenta e soprattutto da donna mi sono rotta il cazz* di dover rendere conto agli uomini per cosa secondo loro è accettabile e cosa no.

Nessuna donna dovrebbe sentirsi in colpa o giudicata per le sue decisioni, soprattutto quelle più difficili. Quindi per favore d’ora in poi per temi come questi voglio sentire in prima serata le donne esprimersi se no a me purtroppo non interessa.