Gabriele Rossi intervistato tra le pagine del settimanale Nuovo, ha parlato del suo ex fidanzato Gabriel Garko ed ha detto pure cosa ne pensa del Grande Fratello Vip, dopo aver partecipato alla prima edizione.

Gabriele Rossi ha partecipato alla prima edizione del GF Vip, classificandosi in seconda posizione dietro Alessia Macari:

Un attore che fa il GF Vip non viene mai visto di buon occhio. Per due anni non sono stato ammesso ai provini, mi sono rialzato da un anno. Ci sono stati motivi per la partecipazione al reality. Per esempio, lavorare a Mediaset nella fiction Solo per amore. Quando poi le alte sfere ti convocano per scegliere, di fatto è una scelta che pretende un sì! L’ho pagato sulla mia pelle.