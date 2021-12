Il bellissimo coming out di Lorenzo Licitra: chi è il fidanzato di Gabriele Rossi – VIDEO

I coming out che preferisco (da sempre) sono quelli senza troppi giri di parole e naturali, esattamente come ha fatto oggi Lorenzo Licitra. Nessuno sapeva l’orientamento sessuale del vincitore di X Factor ma da tempo si vociferava una storia con Gabriele Rossi, ex fidanzato di Gabriel Garko.

Il bellissimo coming out di Lorenzo Licitra, chi è il fidanzato di Gabriele Rossi

Oggi l’attore è stato ospite di Serena Bortone e per l’occasione ha ricevuto un videomessaggio dal fidanzato che, tra le righe, ha fatto un silenzioso ma efficace coming out pubblico senza il bisogno di dire nulla perché l’amore è amore e non va mai spiegato con troppe e inutili parole che facciano da contorno ad un sentimento tanto forte.

“Stiamo insieme da due anni quasi, conviviamo…”, ha raccontato Gabriele Rossi che svela anche quando ha contattato Lorenzo Licitra per la prima volta:

Io gli scrissi un messaggio proprio quando vinse X Factor, dicendogli che non avrebbe mai dovuto lasciare la musica che era bravissimo. Era però un messaggio senza alcuna finalità. Poi è capitato di prendere un caffè insieme, poi un altro ancora e così è nato tutto.

Belli e bravi… evviva l’amore!