Nel pomeriggio di ieri, venerdì 23 settembre, si sono svolti i funerali di Manuel Vallicella, l’ex tronista morto a soli 35 anni. L’uomo, tatuatore di professione, si sarebbe tolto la vita. Il rito funebre si è tenuto presso la Chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata nella frazione Strà nel Comune di Colognola ai Colli, in provincia di Verona. In occasione dei funerali non è mancato l’omaggio floreale da parte di Maria De Filippi e di tutta la redazione ed il cast di Uomini e Donne.

Funerali Manuel Vallicella: l’omaggio di Uomini e Donne

Manuel Vallicella era diventato celebre dopo la sua partecipazione alla trasmissione di Canale 5, Uomini e Donne. Sperava di trovare l’amore, ma nel corso del suo percorso era emersa tutta la sua fragilità tanto da lasciare un segno indelebile nel cuore della redazione e dei fan del dating show di Maria De Filippi.

Stando a quanto riferito dal sito L’Arena, nel corso dei funerali che si sono tenuti ieri, era presente anche un omaggio da parte della redazione di Uomini e Donne: un grande mazzo di fiori bianchi con le margherite e la scritta “Uomini e Donne” sistemato accanto all’altare. È stato questo il gesto di Maria De Filippi e dell’intero cast del programma nei confronti di Manuel Vallicella che nel programma è stato prima corteggiatore e successivamente tronista.

La trasmissione di Canale 5 aveva già trasmesso anche in tv una breve clip in cui veniva salutato Manuel decritto come “un ragazzo puro con un animo dolce e gentile”.

Ai funerali hanno preso parte i parenti del 35enne, i fratelli, le sorelle, i cugini ed ovviamente gli amici di Manuel Vallicella ed i suoi colleghi. Come riporta L’Arena, i nipoti hanno ricordato Manuel come uno zio introverso e di poche parole ma grandi sguardi: “Fratello amorevole, zio gentile, fragile e vulnerabile. Un gigante buono”. Sul sagrato della Chiesa parenti ed amici hanno salutato Manuel Vallicella sulle note della canzone Lettera a G di Ligabue.