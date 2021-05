Friends Reunion, la versione doppiata in italiano: dove e quando vederla in tv e streaming

La reunion di Friends rappresenta uno degli eventi più attesi di questa giornata. A poche ore dalla messa in onda in America, anche gli spettatori italiani potranno tornare a sorridere con i protagonisti della serie tv pronti a ritrovarsi con qualche anno in più. Ma quando e dove sarà possibile vedere la reunion di Friends in tv e streaming?

Friends Reunion: lo speciale in italiano oggi su Sky

Dopo essere stata pianificata per lunghi mesi e bloccata a causa della pandemia da Covid, la reunion di Friends avrà finalmente luogo. La serie tv di NBC è pronta a tornare con il cast originale. Lo speciale è andato in onda negli Usa su HBO Max mentre per l’Italia sarà trasmesso da Sky.

Questa mattina è andata in onda su Sky Atlantic la versione originale della serie in contemporanea alla messa in onda in America ma per la reunion di Friends doppiata in italiano occorrerà attendere la prima serata.

L’appuntamento è fissato alle ore 21.15 su Sky Atlantic e Sky Uno. La visione in streaming sarà garantita dal servizio Now dove da domani sarà possibile vedere lo speciale on demand.

Lo speciale durerà due ore e vedrà i protagonisti originali della serie attorno al celebre divano e all’appartamento di Monica, ma non mancheranno le guest star. Tutto pronto per ritrovare gli attori storici: Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. A loro si affiancheranno David Beckham, Justin Bieber, i BTS, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Kit Harington, Mindy Kaling e Malala Yousafzai.

Completeranno lo speciale anche altri volti: i genitori di Monica e Ross, il vicino di casa di Monica, il gemello di mani di Joey, lo storico fidanzato di Monica, Richard e poi la sorella di Rachel, Jill, il barista Gunther e la pazza Janice.