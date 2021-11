Francesco Monte rifiuta di incontrare Teresanna Pugliese. La ex corteggiatrice e tronista è tornata negli studi Elios di Roma anche per il libro di Raffaella Mennoia e, proprio l’autrice del dating show, ha svelato questo piccolo aneddoto.

Francesco Monte si rifiuta di vedere Teresanna: il retroscena

Sollecitata da Maria De Filippi, Teresanna ha confidato di non aver mai più incontrato il suo ex fidanzato dopo la rottura:

Se ci siamo più rivisti? No, non ci siamo più visti nè sentiti.

Poi il retroscena di Raffaella:

Oggi, però, hanno rischiato d’incrociarsi. Devo consegnare il libro a Francesco. Oggi mi ha chiamata e mi ha detto che, essendo di passaggio a Roma, voleva passare, ma gli ho detto che c’era Teresanna e quindi ha cambiato idea. Lo ha fatto per rispetto di lei e di suo marito, immagino…

Francesco Monte dopo la rottura da Teresanna, Cecilia Rodriguez, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi, ha voluto totalmente mettere da parte il gossip concentrandosi sulla sua carriera (con un occhio di riguardo a moda e musica).

Sarà stato per questo motivo che, per non alimentare la cronaca rosa, avrà preferito evitare l’incontro con la sua ex fidanzata.