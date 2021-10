Ignazio Moser ha incontrato Francesco Monte dopo la rottura da Cecilia Rodriguez proprio al Grande Fratello Vip. Il croccante scoop arriva da Casa Chi che ha svelato un particolare dettaglio.

Ignazio Moser e Francesco Monte hanno fatto pace: “Cecilia era in disparte”

Ignazio Moser ha incontrato Francesco Monte ed era presente anche Cecilia Rodriguez. I due ragazzi hanno svelato di non avere nulla in sospeso e, dopo alcuni convenevoli, hanno sciolto il ghiaccio facendo – addirittura – serata insieme.

Monte e Ignazio Moser hanno fatto la pace ed hanno parlato tutta la sera con Cecilia Rodriguez in disparte.

Parlando di ex fidanzati, ad un passo dalla conduzione di Ex On The Beach, proprio Cecilia ha parlato degli attuali rapporti con gli amori del passato:

Io, quando chiudo una storia, non torno indietro. All’inizio ci ho pure provato, ma è impossibile. Da una parte o dall’altra c’è qualcuno che non capisce i confini. Non sono una ragazza rancorosa, ma non riesco a fare amicizia con gli ex.

A farle eco ci ha pensato il compagno che ha svelato tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni:

Non ho un buon rapporto con le mie ex, le ho sempre lasciate io. Anche per questo non sarei contento di vederle arrivare, come invece avviene in questo reality.